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Новости. Общество
11:55, 25 Января 2019

В Карелии "Молодежка ОНФ" проведет акцию "Открытка памяти" в День снятия блокады Ленинграда

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Петрозаводск присоединится к всероссийской акции, которая приурочена к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся почти 900 дней.

В память о подвиге и мужестве жителей города-героя участники команды "Молодежки ОНФ" в Карелии 27 января в 13.00 обустроят информационную точку "Блокада Ленинграда" в ТЦ "Лотос-Плаза". Ребята расскажут горожанам о жизни ленинградцев во время войны, а также раздадут информационные открытки.

Все желающие смогут не просто узнать о том, как в осажденном Ленинграде пекли хлеб, но и попробовать его. "Блокадный" хлеб по специальной рецептуре того времени испекут в Петрозаводском колледже технологии и предпринимательства.

"Открытка памяти" – не просто акция. Это возможность отдать дань уважения людям, которые прошли через тяжелейшее испытание, но выстояли, напомнить каждому о том, как важно быть сильным, ценить нашу историю, жизнь, своих близких. Ребята гордятся мужеством и подвигом героев блокадного Ленинграда и хотят разделить эту гордость со всеми жителями нашей страны", – отметил член Центрального штаба Народного фронта, руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

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