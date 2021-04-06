В Карелии молодой человек вернул мужчину в сознание и обокрал

Житель Кондопоги пришел на помощь потерявшему сознание мужчине, а потом обокрал его.

В полицию Кондопожского району обратился 44-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные похитили с его банковского счёта 5 500 рублей. Телефон и карты мужчина не терял. Кто мог совершить преступление, заявитель не знал, рассказали в МВД республики.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению денег причастен 21-летний кондопожанин. Полицейские выяснили: в день, когда у потерпевшего пропали сбережения, подозреваемый с ним общался. Оказалось, молодой человек помог мужчине прийти в себя после того, как тот потерял сознание в подъезде одного из многоквартирных домов. Затем он проводил гражданина до дома и какое-то время побыл у него в гостях. По версии полиции, перед уходом подозреваемый взял телефон, принадлежащий хозяину квартиры, через смс перевёл себе чужие накопления, удалил уведомление о списании и отправился по своим делам.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант дал признательные показания, объяснив свой поступок финансовыми трудностями. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее помощник по хозяйству украл у односельчанина в Карелии часть пенсии.