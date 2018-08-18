09:55, 18 Августа 2018
В Карелии молодой мотоциклист врезался в легковой автомобиль, есть пострадавшие
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Авария произошла в городе Медвежьегорск, сообщили в ГИБДД.
По данным ведомства, 17 августа в 22.40 в Медвежьегорске 19-летний водитель мотоцикла "ИЖ-Юпитер" неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди легкового автомобиля "ВАЗ-2113" и совершил с ним столкновение.
"В результате происшествия пострадала 15-летняя пассажирка мотоцикла, госпитализирована", - отметили в ГИБДД.
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