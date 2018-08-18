В Карелии молодой мотоциклист врезался в легковой автомобиль, есть пострадавшие

Авария произошла в городе Медвежьегорск, сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, 17 августа в 22.40 в Медвежьегорске 19-летний водитель мотоцикла "ИЖ-Юпитер" неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди легкового автомобиля "ВАЗ-2113" и совершил с ним столкновение.

"В результате происшествия пострадала 15-летняя пассажирка мотоцикла, госпитализирована", - отметили в ГИБДД.