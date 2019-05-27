В Карелии мост через реку Онигма временно закроют для проезда

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В Сегежском районе из-за проведения ремонтных работ временно перекрою мост через реку Онигма для движения всех видов транспорта, сообщили в ГИБДД Карелии.
Так, 27 и 28 мая с 9.00 до 16.00 будет осуществляться кратковременное закрытие движения по мосту через реку Онигма 742+508 км автомобильной дороги "Кола" для всех видов транспорта в связи с выполнением работ по демонтажу балок пролетного строения моста.
Управление автодороги "Кола" просит водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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