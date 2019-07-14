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Новости. Общество
11:00, 14 Июля 2019
фото: Официальная страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"

В Карелии может появиться дополнительная программа поддержки фермеров, отметил Парфенчиков

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Глава Карелии предложил правительству проработать возможность разработки дополнительной региональной программы поддержки фермеров, успешно реализовавших этап первого гранта.

Об этом Артур Парфенчиков написал в соцсети "ВКонтакте" после посещения  крестьянского фермерского хозяйства Максима и Натальи Соболевских, которое специализируется на молочном животноводстве.

Глава Карелии сообщил, что в 2018 году Максим Соболевский получил грант на поддержку начинающих фермеров – 3 млн рублей. Сейчас в хозяйстве 11 голов крупного рогатого скота, молоко поставляют односельчанам, на туристические базы, однако в планах у Максима и Натальи − его переработка, установка сыроварни, увеличение поголовья. За племенными нетелями Айрширской породы животноводы поедут в Племенное хозяйство "Ильинское". 

"Радует, что возвращаются к жизни заброшенные фермы – на земле появился хозяин, и у него есть желание развиваться. В деревне есть специалисты, готовые работать в сельском хозяйстве и животноводстве, и они ждут новых рабочих мест. После завершения реконструкции здания коровника, фермерам понадобятся техника и оборудование для заготовки кормов, которые можно приобрести с использованием мер господдержки", – отметил Парфенчиков. 
 
Парфенчиков написал, что остается открытым вопрос строительства ферм.

"На грант в 3 млн рублей ферму построить крайне сложно, а до права на получение следующего гранта (до 30 млн рублей) надо успешно вести хозяйство 2 года.  Предложил правительству проработать возможность разработки дополнительной региональной программы поддержки фермеров, успешно реализовавших этап первого гранта. Мы должны помогать людям, которые хотят и умеют работать на земле!", – заключил глава Карелии. 

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