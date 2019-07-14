В Карелии может появиться дополнительная программа поддержки фермеров, отметил Парфенчиков
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Глава Карелии предложил правительству проработать возможность разработки дополнительной региональной программы поддержки фермеров, успешно реализовавших этап первого гранта.
Об этом Артур Парфенчиков написал в соцсети "ВКонтакте" после посещения крестьянского фермерского хозяйства Максима и Натальи Соболевских, которое специализируется на молочном животноводстве.
Глава Карелии сообщил, что в 2018 году Максим Соболевский получил грант на поддержку начинающих фермеров – 3 млн рублей. Сейчас в хозяйстве 11 голов крупного рогатого скота, молоко поставляют односельчанам, на туристические базы, однако в планах у Максима и Натальи − его переработка, установка сыроварни, увеличение поголовья. За племенными нетелями Айрширской породы животноводы поедут в Племенное хозяйство "Ильинское".
"Радует, что возвращаются к жизни заброшенные фермы – на земле появился хозяин, и у него есть желание развиваться. В деревне есть специалисты, готовые работать в сельском хозяйстве и животноводстве, и они ждут новых рабочих мест. После завершения реконструкции здания коровника, фермерам понадобятся техника и оборудование для заготовки кормов, которые можно приобрести с использованием мер господдержки", – отметил Парфенчиков.
Парфенчиков написал, что остается открытым вопрос строительства ферм.
"На грант в 3 млн рублей ферму построить крайне сложно, а до права на получение следующего гранта (до 30 млн рублей) надо успешно вести хозяйство 2 года. Предложил правительству проработать возможность разработки дополнительной региональной программы поддержки фермеров, успешно реализовавших этап первого гранта. Мы должны помогать людям, которые хотят и умеют работать на земле!", – заключил глава Карелии.
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