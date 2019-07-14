В Карелии может появиться дополнительная программа поддержки фермеров, отметил Парфенчиков

Глава Карелии предложил правительству проработать возможность разработки дополнительной региональной программы поддержки фермеров, успешно реализовавших этап первого гранта.

Об этом Артур Парфенчиков написал в соцсети "ВКонтакте" после посещения крестьянского фермерского хозяйства Максима и Натальи Соболевских, которое специализируется на молочном животноводстве.



Глава Карелии сообщил, что в 2018 году Максим Соболевский получил грант на поддержку начинающих фермеров – 3 млн рублей. Сейчас в хозяйстве 11 голов крупного рогатого скота, молоко поставляют односельчанам, на туристические базы, однако в планах у Максима и Натальи − его переработка, установка сыроварни, увеличение поголовья. За племенными нетелями Айрширской породы животноводы поедут в Племенное хозяйство "Ильинское".



"Радует, что возвращаются к жизни заброшенные фермы – на земле появился хозяин, и у него есть желание развиваться. В деревне есть специалисты, готовые работать в сельском хозяйстве и животноводстве, и они ждут новых рабочих мест. После завершения реконструкции здания коровника, фермерам понадобятся техника и оборудование для заготовки кормов, которые можно приобрести с использованием мер господдержки", – отметил Парфенчиков.



Парфенчиков написал, что остается открытым вопрос строительства ферм.



"На грант в 3 млн рублей ферму построить крайне сложно, а до права на получение следующего гранта (до 30 млн рублей) надо успешно вести хозяйство 2 года. Предложил правительству проработать возможность разработки дополнительной региональной программы поддержки фермеров, успешно реализовавших этап первого гранта. Мы должны помогать людям, которые хотят и умеют работать на земле!", – заключил глава Карелии.