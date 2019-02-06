В Карелии мужчина хотел дать взятку сотруднику ГИБДД

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В Кемском районе был остановлен автомобиль за нарушение ПДД. Избежать штрафа хотели с помощью взятки, сообщили в Следкоме Карелии.
В декабре водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил правонарушение на автомобильной трассе "Кола" в Кемском районе, которое выявил инспектор ГИБДД.
Работодатель водителя, желая избежать его привлечения к административной ответственности, предложил инспектору взятку в сумме 5 тысяч рублей за сокрытие факта административного правонарушения.
Инспектор от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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