В Карелии мужчина хотел дать взятку сотруднику ГИБДД

В Кемском районе был остановлен автомобиль за нарушение ПДД. Избежать штрафа хотели с помощью взятки, сообщили в Следкоме Карелии.

В декабре водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил правонарушение на автомобильной трассе "Кола" в Кемском районе, которое выявил инспектор ГИБДД.

Работодатель водителя, желая избежать его привлечения к административной ответственности, предложил инспектору взятку в сумме 5 тысяч рублей за сокрытие факта административного правонарушения.

Инспектор от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.