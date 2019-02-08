В Карелии мужчина не смог продать украденное и вернул владельцу

В полицию Лоухского района обратился 32-летний житель одного из поселков с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил сломанный замок на дверях своего жилья, а также пропажу имущества – ноутбука и модема.

Спустя сутки после заявления о краже гражданин обнаружил похищенное на крыльце своего дома.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 49-летнего ранее судимого местного жителя. Он является приятелем потерпевшего и неоднократно бывал у него дома.

По версии следствия, он с помощью топора сломал замок на дверях, проник в помещение и похитил имущество. Впоследствии гражданин пытался сбыть его, однако это ему не удалось – никто не хотел покупать похищенное. Не получив желаемого и зная об обращении в полицию, он решил подкинуть технику на крыльцо владельцу.

На мужчину завели уголовное дело.