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Новости. Криминал
13:00, 08 Февраля 2019
фото: © Татьяна Силина/ТАСС

В Карелии мужчина не смог продать украденное и вернул владельцу

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В полицию Лоухского района обратился 32-летний житель одного из поселков с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил сломанный замок на дверях своего жилья, а также пропажу имущества – ноутбука и модема.

Спустя сутки после заявления о краже гражданин обнаружил похищенное на крыльце своего дома.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 49-летнего ранее судимого местного жителя. Он является приятелем потерпевшего и неоднократно бывал у него дома.

По версии следствия, он с помощью топора сломал замок на дверях, проник в помещение и похитил имущество. Впоследствии гражданин пытался сбыть его, однако это ему не удалось – никто не хотел покупать похищенное. Не получив желаемого и зная об обращении в полицию, он решил подкинуть технику на крыльцо владельцу.

На мужчину завели уголовное дело.

 

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Комментарии

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Евгений
2019-02-08 13:09:42
В нашем мире рыба рыбе волк (с). Вот тебе и дружба с уголовниками. Вернув обратно он посчитал, что ему ничего не будет?
Гость
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