В Карелии мужчина не смог занять денег на алкоголь и украл велосипед

Полицейские раскрыли кражу из подъезда, которая произошла в Беломорске.
Заявление о пропаже велосипеда стоимостью 10 тыс. рублей поступило в районный отдел полиции в конце ноября. Владелец сообщил, что хранил его на первом этаже и антикражным устройством не пользовался. Об этом сообщили в карельской полиции.
Было установлено, что к хищению причастен ранее судимый 41-летний горожанин. Он дал признательные показания.
Как выяснили сотрудники полиции Беломорска, в позднее время мужчина пришел к знакомым, чтобы занять денег на спиртное, но получил отказ. Уходя, он заметил в подъезде хороший велосипед и решил забрать его.
Похищенное имущество изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД
Ранее сообщалось, что за кражу трех велосипедов суд приговорил жителя Карелии к колонии строгого режима.
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