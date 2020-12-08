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В Карелии мужчина не смог занять денег на алкоголь и украл велосипед

Новости. Общество
17:20, 09 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Полицейские раскрыли кражу из подъезда, которая произошла в Беломорске.

Заявление о пропаже велосипеда стоимостью 10 тыс. рублей поступило в районный отдел полиции в конце ноября. Владелец сообщил, что хранил его на первом этаже и антикражным устройством не пользовался. Об этом сообщили в карельской полиции.

Было установлено, что к хищению причастен ранее судимый 41-летний горожанин. Он дал признательные показания.

Как выяснили сотрудники полиции Беломорска, в позднее время мужчина пришел к знакомым, чтобы занять денег на спиртное, но получил отказ. Уходя, он заметил в подъезде хороший велосипед и решил забрать его.

Похищенное имущество изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД

Ранее сообщалось, что за кражу трех велосипедов суд приговорил жителя Карелии к колонии строгого режима.

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