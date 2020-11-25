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За кражу трех велосипедов суд приговорил жителя Карелии к колонии строгого режима

Новости. Криминал
14:28, 26 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Муезерском районе неоднократно судимый местный житель вновь отправился за решетку, так как украл три велосипеда у односельчан, сообщается на сайте Муезерского районного суда.

Муезерский районный суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в трех кражах велосипедов.

Суд установил, что мужчина в мае 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из подъезда многоквартирного дома в поселке Муезерский умышленно тайно похитил велосипед марки "Stels", причинив потерпевшей ущерб в размере 8,2 тыс. рублей.

Вторую кражу он совершил в мае 2020 года, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина тайно похитил велосипед марки "Stels" модель "Miss-5000" в одном из частных дворов поселка, причинив потерпевшему ущерб в размере 12,5 тыс. рублей.

В июле 2020 года этот злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в гараж, откуда похитил велосипед марки "Orion", чем причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 2,6 тыс. рублей.

Суд признал неоднократно судимого жителя Муезерского района виновным в трех кражах. По совокупности преступлений и по совокупности приговоров назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев в колонии строгого режима.

Рецидивист взят под стражу в зале суда.

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