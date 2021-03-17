В Карелии мужчина оплатил спиртное чужой картой и теперь ему грозит суд

Житель Беломорска воспользовался чужой потерянной банковской картой для покупки алкоголя, а затем подарил ее приятелю.

В дежурную часть беломорской полиции поступило заявление от 38-летнего горожанина. С его счета были незаконно списаны несколько сотен рублей. Об этом сообщают в МВД.

Как выяснилось, незадолго до этого мужчина потерял банковскую карту. Полицейским он сообщил, что, скорее всего, она выпала из кармана на улице. Он направился в банк, чтобы ее заблокировать, и узнал, что ею кто-то воспользовался.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 31-летний гражданин. Тот признался, что банковскую карту нашел у магазина и сразу оплатил по ней алкоголь. В дальнейшем он подарил карту приятелю.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске продавец похитил деньги с потерянной банковской карты.