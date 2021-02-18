В Петрозаводске продавец похитил деньги с потерянной банковской карты

Сотрудники петрозаводской полиции установили подозреваемого в краже денег со счёта.

В дежурную часть петрозаводской полиции обратился 39-летний горожанин и сообщил, что потерял свою банковскую карту, после чего лишился денег с неё. Он предположил, что забыл карту в банкомате, расположенном в одном из магазинов. В дальнейшем мужчина узнал из смс, что с его счета кто-то обналичил 7 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний работник торгового заведения. Тот признался, что карту потерпевшего ему передал клиент магазина, обнаруживший ее. Мужчина решил не искать владельца, а вместо этого потратил чужие деньги на покупку продуктов и сигарет.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до шести лет, пояснили в полиции.

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