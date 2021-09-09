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В Карелии мужчина, пронесший мимо кассы алкоголь, напрасно вернулся на место преступления

Новости. Общество
12:31, 13 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков

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Росгвардейцы задержали в Кондопоге мужчину, вернувшегося на место преступления спустя четыре дня.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в Кондопоге в магазине, торгующем алкогольной продукцией, за совершенное ранее хищение задержан 28-летний мужчина. Его узнали продавцы, когда он вновь появился в торговом зале. Как выяснилось, четыре дня назад этот покупатель вынес мимо кассы алкоголь на сумму более тысячи рублей.

Подозреваемого передали сотрудникам уголовного розыска.

Ранее два пьяных гражданина Финляндии попались на выносе алкоголя из магазина в Сортавале.

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Комментарии

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Off
2021-09-13 12:39:46
Да он просто , за бумажными стаканчиками вернулся ...до жидкого состояния, перепугав росхвардию .
Щас следаки ему дело будут шить ..за ношение холодных метательных, бумажных стаканчиков ))) :)



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