В Карелии мужчина пытался сбежать с краденым товаром через стеклянные двери

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В ночь на 24 февраля мужчина совершил кражу из магазина в Беломорске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В 3.32 на пульт централизованной охраны Кемского Отдела вневедомственной охраны поступил сигнал "тревога" с сетевого магазина на ул. Порт-Шоссе.
Из разбитых стеклянных дверей магазина выбежал мужчина с тремя бутылками в руках. Он был задержан. Установлено, что гражданин 1989 года рождения неоднократно ранее привлекался к ответственности перед законом за административные правонарушения.
Сумма ущерба устанавливается.
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