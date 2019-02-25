В Карелии мужчина пытался сбежать с краденым товаром через стеклянные двери

В ночь на 24 февраля мужчина совершил кражу из магазина в Беломорске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В 3.32 на пульт централизованной охраны Кемского Отдела вневедомственной охраны поступил сигнал "тревога" с сетевого магазина на ул. Порт-Шоссе.

Из разбитых стеклянных дверей магазина выбежал мужчина с тремя бутылками в руках. Он был задержан. Установлено, что гражданин 1989 года рождения неоднократно ранее привлекался к ответственности перед законом за административные правонарушения.

Сумма ущерба устанавливается.