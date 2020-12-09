В Карелии мужчина разбил танцору голову за оскорбление своей дамы сердца

Мужчина нелестно высказался о девушке другого участника дискотеки, после чего получил серьезную травму головы, рассказали в МВД Карелии.

В полиции Олонецкого района расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Конфликт произошёл в ночном клубе Олонеца весной этого года. Его участниками стали ранее не знакомые между собой местные жители – молодые люди 22 и 25 лет.

Они весело препроводили время в разных компаниях, выпивали. Пересекались разве что на "перекурах". Во время одного из них между ними возникла словесная перебранка. По словам подозреваемого, оппонент нелестно высказался о его даме сердца, после чего удалился на танцпол. В итоге рассерженный мужчина не смог сдержать эмоций, нашел своего обидчика в толпе танцующих и нанёс ему удар такой силы, что пострадавший упал, получив серьёзную травму головы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до 3 лет. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.