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В Карелии мужчина разбил танцору голову за оскорбление своей дамы сердца

Новости. Криминал
15:13, 10 Декабря 2020
фото: © Depositphotos
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Мужчина нелестно высказался о девушке другого участника дискотеки, после чего получил серьезную травму головы, рассказали в МВД Карелии.

В полиции Олонецкого района расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Конфликт произошёл в ночном клубе Олонеца весной этого года. Его участниками стали ранее не знакомые между собой местные жители – молодые люди 22 и 25 лет.

Они весело препроводили время в разных компаниях, выпивали. Пересекались разве что на "перекурах". Во время одного из них между ними возникла словесная перебранка. По словам подозреваемого, оппонент нелестно высказался о его даме сердца, после чего удалился на танцпол. В итоге рассерженный мужчина не смог сдержать эмоций, нашел своего обидчика в толпе танцующих и нанёс ему удар такой силы, что пострадавший упал, получив серьёзную травму головы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до 3 лет. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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кир
2020-12-10 16:36:43
Самобытных грамоте научили, но ничего не помогает. Нет воспитания, а только пьянство. :)
Тупой
2020-12-10 15:32:55
В MMA отправить, там в клетках друг другу морды в месиво превращают....
кир
2020-12-10 15:30:03
Считаю политической демагогией Э.Шандаловича поддержать "детей войны". Жизнь у всех, кто ещё в живых, сложилась, никто не голодает. Очередной способ вытянуть деньги из Москвы.
театральный критик
2020-12-10 15:24:09
Танцор диско. Хде Миша самобытный ?
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