В Карелии мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты на кабана

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Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины во время охоты.
По версии следствия, утром 3 августа вблизи деревни Важинская пристань Пряжинского района во время охоты на кабана петрозаводчанин по неосторожности застрелил из карабина 36-летнего мужчину.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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