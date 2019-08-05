В Карелии мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты на кабана

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины во время охоты.

По версии следствия, утром 3 августа вблизи деревни Важинская пристань Пряжинского района во время охоты на кабана петрозаводчанин по неосторожности застрелил из карабина 36-летнего мужчину.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.