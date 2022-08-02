В Карелии мужчина три недели звонил по украденному телефону, пока не пришла полиция

Житель Пудожского района ушел из гостей с чужим телефоном и пользовался им три недели.
В полицию поступило заявление о краже мобильного телефона от 60-летнего мужчины. Ущерб составил свыше 5 200 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Оперативники выяснили, что к инциденту причастен 39-летний пудожанин, который был в гостях у пенсионера и, уходя, похитил гаджет. В течение трех недель подозреваемый пользовался телефоном. Он звонил своим родственникам и знакомым. Сотрудники уголовного розыска изъяли гаджет, который вернут владельцу.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска украла у спящего на улице незнакомца телефон и подарила его сыну.
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