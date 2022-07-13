Жительница Петрозаводска украла у спящего на улице незнакомца телефон и подарила его сыну

Спящий на ступеньках кафе мужчина стал жертвой ранее судимой петрозавочанки.

По сообщению МВД Карелии, в Петрозаводске в краже мобильного телефона подозревается 33-летняя ранее судимая горожанка. Она ранним утром возвращалась домой из бара. На одной из улиц микрорайона Перевалка заметила мужчину, спящего на ступеньках увеселительного заведения. Рядом с ним лежал смартфон. Сотрудники уголовного розыска установили — петрозаводчанка, пользуясь тем, что за ее действиями никто не наблюдает, похитила гаджет, впоследствии подарила его несовершеннолетнему сыну. Тот пользовался им до тех пор, пока не сломал. В дальнейшем подросток выбросил телефон. Причиненный потерпевшему ущерб превысил 11 000 рублей.

На кражу телефона стоимостью 4 500 рублей пожаловался в полицию и житель Кеми. Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний двоюродный брат сожительницы потерпевшего. Июльским вечером он пришел домой к сестре и ее избраннику. Во время встречи между мужчинами произошёл конфликт. По версии полиции, когда выяснения отношений подошли к концу, гость увидел на кухне смартфон, воспользовавшись тем, что никто не видит, забрал его и незаметно покинул квартиру. Похищенный гаджет мужчина принес домой и спрятал, планируя в дальнейшем пользоваться им в личных целях. Однако осуществить задуманное он не успел. Стражи правопорядка изъяли телефон в ходе обыска.

В настоящее время по фактам краж возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска поменял старую модель телефона на новую благодаря рассеянной женщине.