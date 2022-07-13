Житель Петрозаводска поменял старую модель телефона на новую благодаря рассеянной женщине

Петрозаводчанка не нашла забытый в магазине телефон и обратилась за помощью в полицию.

В полицию обратилась 55-летняя жительница столицы Карелии и сообщила, что, совершая покупки в магазине, оставила в корзине для покупок телефон. Когда обнаружила пропажу, вернулась в торговую точку, но гаджет не нашла. Об этом сообщили в МВД Карелии.

С помощью видеонаблюдения полицейские выяснили, что к краже причастен другой посетитель магазина, который увидел забытый в корзине телефон и похитил его. Затем он избавился от старой сим-карты, удалил ненужные ему программы и стал пользоваться мобильным устройством самостоятельно.

Подозреваемый — 41-летний житель Петрозаводска, ранее несудимый, дал признательные показания и вернул чужой телефон. Он объяснил свой поступок желанием поменять старую модель телефона на более современную.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, в райцентре Карелии подросток украл у сверстника телефон и закопал его во дворе.