В Карелии мужчина убил топором односельчанина

Беломорский районный суд отправил в колонию 12 лет мужчину, который убил топором неприятеля.

Как установил в суд, летом 2017 года пьяный житель поселка Летнереченский на почве личных неприязненных отношений, возникших на фоне единичного конфликта между его родственниками и другим жителем поселка, умышленно нанес последнему два удара топором по голове.

Потерпевший от открытой проникающей черепно-мозговой травмы скончался.

Суд признал его виновным по статье "Убийство" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Решение суда вступило в законную силу.