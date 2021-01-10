В Карелии мужчина украл приглянувшийся мотоцикл, воспользовавшись грузовым такси

Житель Беломорского района совершил кражу мотоцикла, заказав грузовик для перевозки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление о краже от 28-летнего горожанина. Молодой человек указал, что в его отсутствие был похищен принадлежащий ему отечественный мотоцикл, который он хранил во дворе дома. Ущерб превысил 10 тыс. рублей.

Один из случайных свидетелей вспомнил, что вечером к дому беломорчанина подъезжала большегрузная машина. Оперативники выяснили, что услугами грузового транспорта воспользовался другой 44-летний житель Беломорского района. Мужчина искал деньги на спиртное и вспомнил о стоящем в соседнем дворе мотоцикле. Он заказал грузовое такси и вывез транспорт в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на алкоголь.

Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу. В отношении жителя Беломорского района возбуждено уголовное дело.