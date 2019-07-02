В Карелии мужчина устроил дебош в больнице

Агрессивному пациенту пришлось надеть наручники, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшее воскресенье около 12 часов сотрудникам вневедомственной охраны пришлось выезжать в центральную районную больницу Медвежьегорска на сработку тревожной сигнализации. Причиной вызова стражей правопорядка стал гражданин, обратившийся за помощью в медицинское учреждение.

Работники больницы рассказали прибывшим на место росгвардейцам и сотрудникам полиции, что мужчина начал вести себя агрессивно и неадекватно, ругался нецензурной бранью, мешал работе учреждения. На законные требования сотрудников перестать нарушать общественный порядок правонарушитель не реагировал. Стражам правопорядка пришлось надеть на буйного гражданина наручники и сопроводить его в процедурный кабинет.

Задержанный 31-летний гражданин был передан сотрудникам Медвежьегорского отдела внутренних дел для дальнейших разбирательств.