В Карелии после визита "красной шапочки" в магазине не досчитались 17 бутылок водки

В полицию Лоухского района обратилась продавец одного из поселковых магазинов с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что ночью кто-то разбил окно и похитил 17 бутылок алкоголя. Торговая точка не оборудована охранной сигнализацией, поэтому женщина узнала о преступлении утром, когда пришла на работу.

Сотрудники полиции опросили жителей соседних домов. Один из них видел около магазина подозрительного мужчину в красной шапке. Эта деталь и помогла установить подозреваемого. Им оказался 38-летний, ранее судимый гражданин.

По версии следствия, ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попробовал взломать замок на двери магазина, но это ему не удалось.

Тогда он колуном разбил окно. Мужчина обнаружил у подоконника ящик водки. Залезть в помещение подозреваемый не смог, поэтому вытаскивал из ящика по одной бутылке. Впоследствии он спрятал часть похищенного спиртного, а остальное употребил.

На мужчину завели уголовное дело.