В Карелии мужчина во время пьянки получил удар ножом, добрался до дома и умер

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В Сегеже 48-летний мужчина подозревается в убийстве местного жителя, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 20 ноября подозреваемый распивал спиртное со своим знакомым в Сегеже. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ножом поранил товарища. После этого потерпевший ушел домой, где через несколько дней скончался.
Подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет колонии. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
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