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В Карелии мужчина во время пьяного застолья проломил голову своей подруге кочергой

Новости. Криминал
16:48, 26 Ноября 2021
фото: © vse42.ru

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В Кемском районе рецидивист несколько раз ударил свою собутыльницу кочергой по голове, женщина осталась жива, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 19 ноября в квартире одного из домов в Кеми потерпевшая и ранее неоднократно судимый 41-летний подозреваемый распивали спиртные напитки. Вскоре между ними произошла ссора. Мужчина, решив убить собутыльницу, несколько раз ударил ее металлической кочергой по голове. Потерпевшая осталась жива благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее сообщалось, жителю Сортавалы грозит до 15 тюрьмы за жестокое убийство своей сожительницы.

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