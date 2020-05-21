В Карелии мужчина за день совершил несколько преступлений

В Беломорске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в оскорблении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.
Пьяный 25-летний мужчина 21 марта попался на краже товара из магазина в Беломорске. На место преступления выехал сотрудник полиции.
Представитель власти попросил мужчину пройти с ним в отделении полиции. Нарушитель сначала игнорировал требования, а позже оскорбил правоохранителя.
Уголовное дело направлено в суд.
Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.
Ранее сообщалось, что житель Карелии, оскорбивший матом полицейского, пойдет под суд.
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