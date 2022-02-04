В Карелии мужчина заступился в гостях за даму и чуть не получил от собутыльника отверткой в ухо

В Лоухском районе хозяин застолья угрожал своим гостям расправой и стал фигурантом уголовного дела.

В лоухскую полицию обратился 21-летний сельчанин и заявил, что он и его знакомая стали жертвами преступления. В ситуации разобрался участковый, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что в конце января молодой человек проводил время в компании 51-летнего ранее судимого приятеля и его 41-летней сожительницы. В ходе застолья между хозяином квартиры и подругой разыгрался конфликт. Гость заступился за женщину. Тогда его товарищ взял в руку отвертку и предупредил о том, что если оппонент не замолчит, то инструмент окажется у него в ухе. Сельчанка попыталась успокоить избранника. Однако мужчина разозлился еще больше и пообещал убить сожительницу. Данную угрозу женщина восприняла как реальную.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, жителя Карелии, угрожавшего зарезать полицейских, отдали под суд.