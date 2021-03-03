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В Карелии мужчине потребовалась помощь врачей после того, как он разбил бутылку пива в магазине

Новости. Общество
09:18, 04 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Олонце бригада скорой помощи увезла из магазина нетрезвого мужчину, который разбил спиртное.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, 1 марта группа задержания была направлена один из магазинов Олонца, где сработала тревожная сигнализация. На месте работники магазина рассказали, что в торговом зале нетрезвый мужчина разбил бутылку пива, после чего упал на пол. Для него была вызвана бригада скорой помощи, которая и госпитализировала гражданина.

В этот же день сигнал тревоги поступил из другого сетевого магазина, где молодой мужчина на глазах продавцов схватил бутылку спиртного и убежал. Получив описание, группа задержания районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила подозреваемого, 23-летнего местного жителя.

Ранее в Петрозаводске мужчины пыталисть пронести мимо кассы элитный алкоголь и продукты на 4 тыс. рублей.

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