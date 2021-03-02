В Петрозаводске мужчины пыталисть пронести мимо кассы элитный алкоголь и продукты на 4 тыс. рублей

Росгвардейцы задержали двух мужчин, пытавшихся бесплатно отовариться в петрозаводских гипермаркетах.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, первый инцидент произошел вечером в одном из гипермаркетов Петрозаводска. При попытке пронести мимо кассы бутылку дорогого виски был задержан 18-летний юноша. Росгвардейцы, прибывшие на место по "тревожной" кнопке, передали любителя элитного алкоголя полицейским для дальнейшего разбирательства.

Другой петрозаводчанин, 40-летний мужчина, попытался вынести из гипермаркета пакет с продуктами на сумму свыше четырех тысяч рублей. На место была вызвана следственно-оперативная группа городского управления полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее росгвардейцы поймали вандалов, разрисовавших стены на стадионе в центре Петрозаводска.