В Карелии мужчину будут судить за нанесение удара полицейскому в кафе

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении полицейского.

Следователи Сегежи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом информирует Следком Карелии.

По данным следствия, 2 апреля обвиняемый со своим знакомым в состоянии алкогольного опьянения находились в кафе в Сегеже. Мужчины отказались оплачивать счет, скандалили и выражались нецензурной бранью. Прибывшие по вызову сотрудники полиции потребовали от нарушителей прекратить противоправные действия и проследовать на служебном автомобиле в отдел полиции. Во время задержания нарушителей обвиняемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, ударил кулаком полицейского, чем причинил ему физическую боль.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, как пьяное ДТП на севере Карелии закончилось дракой с полицейским и уголовным делом.