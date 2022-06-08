Пьяное ДТП на севере Карелии закончилось дракой с полицейским и уголовным делом

В Костомукше пьяная женщина напала на полицейского, заступаясь за свою нетрезвую подругу, совершившую ДТП, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, ночью 29 мая сотрудники полиции прибыли для разбирательства к одному из домов в Костомукше, где нетрезвая женщина совершила ДТП.

В ходе разбирательства по факту совершенного ДТП сотрудники полиции потребовали от женщины-водителя пройти в служебную автомашину для оформления документов. В этот момент 31-летняя знакомая нарушительницы, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, желая воспрепятствовать действиям сотрудников полиции, напала на одного из инспекторов, схватила его за одежду и ударила рукой по лицу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.