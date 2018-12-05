В Карелии мужчину избили битой до потери сознания

Сотрудники вневедомственной охраны в ночном заведении Кондопоги обнаружили мужчину с разбитой головой без сознания, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на 1 декабря поступил тревожный звонок в Росгвардию. На месте, в ночном заведении Кондопоги на ул. Комсомольской, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину с разбитой головой. Он находился без сознания. Пострадавшего передали медикам.

Стало известно, что мужчину избили битой. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В полицию передали приметы подозреваемого, а также ориентировку на его машину – иномарку. Машину обнаружили, нападавшего в ней не оказалось. Зато был свидетель произошедшего.

В данный момент сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого.