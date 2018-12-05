В Карелии мужчину избили битой до потери сознания

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Сотрудники вневедомственной охраны в ночном заведении Кондопоги обнаружили мужчину с разбитой головой без сознания, сообщили в Росгвардии Карелии.
В ночь на 1 декабря поступил тревожный звонок в Росгвардию. На месте, в ночном заведении Кондопоги на ул. Комсомольской, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину с разбитой головой. Он находился без сознания. Пострадавшего передали медикам.
Стало известно, что мужчину избили битой. Злоумышленник скрылся с места преступления.
В полицию передали приметы подозреваемого, а также ориентировку на его машину – иномарку. Машину обнаружили, нападавшего в ней не оказалось. Зато был свидетель произошедшего.
В данный момент сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого.
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