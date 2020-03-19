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В Карелии мужчину насмерть сбил "КАМАЗ", который двигался задним ходом

Новости. Происшествия
09:29, 20 Марта 2020
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив
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Смертельное ДТП произошло на территории завода в Муезерском районе, мужчина умер до приезда скорой помощи.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 19 марта в 23:30 на территории дробильно-сортировочного завода (на участке ведомственной автодороги) 47-летний водитель автомобиля "КАМАЗа", выполняя движение задним ходом, совершил наезд на работника предприятия. Под колесами машины оказался мужчина 1968 года рождения.

В результате происшествия пострадавший получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, обстоятельства устанавливаются.

Ранее груженная камнем фура задним ходом протаранила несколько автомобилей в Петрозаводске.

 

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