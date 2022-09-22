В Карелии мужчину подозревают в угрозе убить бывшую подругу отвёрткой

На подозреваемого в угрозе убийством мужчину из Сегежи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По обстоятельствам, выясненным участковым, ранее судимый 46-летний мужчина пришёл на работу к бывшей сожительнице и угрожал ей отверткой в присутствии свидетелей.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об угрозе убийства.