В Карелии мужчину поймали на незаконной торговле рыбой

Житель Сортавальского района продавал рыбу на несанкционированной торговой точке без документов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ходе проверки сотрудники ведомства поймали мужчину на незаконной продаже мороженой скумбрии (5 кг) неизвестного происхождения. Продавец не имел ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции; на товаре отсутствовала маркировка с информацией о производителе, дате изготовления, сроках годности и температурном режиме хранения рыбы.

За указанные нарушения ему дали штраф в размере полутора тысяч рублей.

Рыба снята с реализации и использована собственником для личного употребления.