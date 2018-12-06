В Карелии мужчину поймали на незаконной торговле рыбой

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Житель Сортавальского района продавал рыбу на несанкционированной торговой точке без документов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В ходе проверки сотрудники ведомства поймали мужчину на незаконной продаже мороженой скумбрии (5 кг) неизвестного происхождения. Продавец не имел ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции; на товаре отсутствовала маркировка с информацией о производителе, дате изготовления, сроках годности и температурном режиме хранения рыбы.
За указанные нарушения ему дали штраф в размере полутора тысяч рублей.
Рыба снята с реализации и использована собственником для личного употребления.
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