В Карелии мужчины избили сотрудника Нацгвардии

Инцидент произошел 1 июля в Лахденпохье, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома в Лахденпохье проигнорировал законные требования сотрудника войск национальной гвардии и несколько раз ударил его по лицу.

После чего знакомый обвиняемого, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес сотруднику войск национальной гвардии несколько ударов ногой по голове и в живот.

В результате указанных противоправных действий представителю власти причинены телесные повреждения.

Ранее неоднократно судимый, в том числе и за аналогичное преступление 24-летний обвиняемый, вновь совершивший преступление, в период отбывания им наказания в виде условного лишения свободы, был задержан. Сейчас он находится под стражей. В отношении второго местного жителя решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.