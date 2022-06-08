В Карелии на четверть снизилось число особо тяжких преступлений

Прокуратура Карелии привела статистику преступности за первые 5 месяцев 2022 года.

Согласно статистике, за январь — май 2022 на территории Карелии было зарегистрировано 5 271 преступление, что на 407 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество особо тяжких преступлений по сравнению с 2021 годом сократилось на 26,9%. Главным образом благодаря серьезному (более чем на треть) снижению числа преступлений, связанных с наркотиками. Также в республике снизилось число краж и незаконных рубок леса.

В целом по республике удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 21,6% (1 140).