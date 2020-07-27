В Карелии на фирму, задолжавшую работникам, завели уголовное дело

В Кондопоге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что в период с января 2019 года по настоящее время руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало зарплату 4 работникам. Сумма долга превысила 105 тысяч рублей.

Ведется следствие.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее прокуратура помогла работникам водоснабжающей компании в Карелии получить зарплату.