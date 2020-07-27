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В Карелии на фирму, задолжавшую работникам, завели уголовное дело

Новости. Криминал
16:32, 27 Июля 2020
фото: © Григорий Сысоев/ТАСС, архив
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В Кондопоге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что в период с января 2019 года по настоящее время руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало зарплату 4 работникам. Сумма долга превысила 105 тысяч рублей.

Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее прокуратура помогла работникам водоснабжающей компании в Карелии получить зарплату.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 16:39:13
Есть ли официальное оформление работников? Почему нет ответственности уголовной о недонесении за работу без оформления? В "плохих" Штатах это бы не прошло. Оказывается нам ещё надо расти и расти до закона и порядка.
Гость
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