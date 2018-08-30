В Карелии на кладбище домашних животных разрыли могилы

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Паблик "Типичный Медвежьегорск" сообщил о разрытых могилах домашних животных, рядом с которыми обитает медведь.
"За Пиндушами возле кожпрома на кладбище домашних животных разрыты могилы и растрёпаны трупики. Вокруг следы похожие на медвежьи, так что грибники будьте внимательны", - сообщил один из участников паблика.
Как пишет "Лайф", по словам экспертов, это далеко не первый случай, когда медведи проявляют активность на кладбищах, в том числе в Карелии. Некоторые животные могут есть останки, пока другие лакомятся едой, оставляемой родственниками покойных на могилах.
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