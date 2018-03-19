В Карелии на мосты и дороги пойдет больше средств

Власти Карелии планируют увеличить бюджетные ассигнования на ремонт дорог и проектирование мостов за счет роста доходов от акцизов на бензин и дизельное топливо.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет Карелии на 2018 год, поступившему в парламент республики.

Прогноз поступлений основан на изменении налогового законодательства в части повышения ставок на отдельные виды акцизов на нефтепродукты в течение 2018 года. Также учтены изменения нормативов зачисления доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".