В Карелии на несколько часов перекрыли региональную трассу

Автомобилистов предупреждают о необходимсоти объезда региональной дороги «Куркиеки — Элисенваара» в Лахденпохском районе.

Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей, планирующих поездки в Лахденпохский район.

«Сегодня, 25 января, с 10 до 16 часов в связи с укладкой дренажной трубы перекрыта для движения всех видов транспорта региональная дорога „Куркиеки — Элисенваара“ на участке 8 км. Объезд можно осуществить по дорогам „Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья“ и „Вялимяки — Костамоярви“», — говорится в сообщении ГИБДД республики.