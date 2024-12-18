В пятницу, 20 декабря, ожидаются перерывы в вещании в поселках Харлу и Шелтозеро.

В Карелии на объектах теле-радиосети запланированы профилактические работы, сообщили в паблике Минтранса республики.

Филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия» проинформировал о плановых перерывах в вещании на объектах телерадиосети 20 декабря в связи с профилактикой оборудования и монтажными работами.

20 декабря

10.00 – 17.00 Харлу: монтажные работы, перерыв трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2

12.00 – 17.00 Шелтозеро: монтажные работы, перерыв трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС - 2