В Карелии пройдут временные отключения телерадиовещания

Плановые профилактические работы будут проводиться на трех объектах телерадиосети.
На трех объектах телерадиосети будут проводиться плановые профилактические работы, рассказали в паблике Минтранса Карелии.
Филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия» сообщает о том, что с 3 по 6 декабря 2024 года в связи с плановой профилактикой оборудования, а также монтажные работы возможны кратковременные перерывы в трансляции.
Расписание профилактических работ:
• 3.12.2024
8.00 – 13.00 — Петрозаводск: профилактика радиоканалов Вести ФМ, Радио Дача, Новое радио, Шансон.
10.00 – 17.00 — Кемь: монтажные работы, перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2.
• 4.12.2024
10.00 – 17.00 — Кемь: монтажные работы, перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2.
• 5.12.2024
10.00 – 17.00 — Сосновец: монтажные работы, перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2, Радио России в ФМ-диапазоне.
• 6.12.2024
10.00 – 17.00 — Сосновец: монтажные работы, перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2, Радио России в ФМ-диапазоне.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание