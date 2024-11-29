В Карелии пройдут временные отключения телерадиовещания

Плановые профилактические работы будут проводиться на трех объектах телерадиосети.

На трех объектах телерадиосети будут проводиться плановые профилактические работы, рассказали в паблике Минтранса Карелии.



Филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия» сообщает о том, что с 3 по 6 декабря 2024 года в связи с плановой профилактикой оборудования, а также монтажные работы возможны кратковременные перерывы в трансляции.



Расписание профилактических работ:

• 3.12.2024



8.00 – 13.00 — Петрозаводск: профилактика радиоканалов Вести ФМ, Радио Дача, Новое радио, Шансон.

10.00 – 17.00 — Кемь: монтажные работы, перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2.

• 4.12.2024



10.00 – 17.00 — Кемь: монтажные работы, перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2.

• 5.12.2024

10.00 – 17.00 — Сосновец: монтажные работы, перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2, Радио России в ФМ-диапазоне.

• 6.12.2024

10.00 – 17.00 — Сосновец: монтажные работы, перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС – 1, РТРС – 2, Радио России в ФМ-диапазоне.