В Карелии на треть снизилось число заболеваний коронавирусом

В Роспотребнадзоре республики дали статистику по инфекционным заболеваниям за прошедшую неделю.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Карелии был зафиксирован 51 случай заболевания Covid-19. Число заболевших окозалось на 31,1% меньше, чем за предыдущую неделю.

Снизилось в Карелии и число заболевших ОРВИ и гриппом — на 27,1% по сравнению с прошлой неделей. Всего зафиксированных случаев заболевания 2 751. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1300 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 13 человек, против 16 на предыдущей неделе.