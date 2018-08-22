В Карелии на треть увеличится количество ярмарок

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Ярмарок, проведенных и запланированных в 2018 году министерством экономического развития Карелии, станет больше в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщила уполномоченный по защите правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова со ссылкой на данные Минэкономразвития. Они были представлены на совещании "О вопросах торговой деятельности в Республике Карелия" в Петрозаводске.
Больше всего еженедельных ярмарок и ярмарок «выходного дня» проходит в Лахденпохском, Лоухском, Питкярантском и Сортавальском муниципальном районе.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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