В Карелии на треть увеличится количество ярмарок

Ярмарок, проведенных и запланированных в 2018 году министерством экономического развития Карелии, станет больше в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщила уполномоченный по защите правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова со ссылкой на данные Минэкономразвития. Они были представлены на совещании "О вопросах торговой деятельности в Республике Карелия" в Петрозаводске.

Больше всего еженедельных ярмарок и ярмарок «выходного дня» проходит в Лахденпохском, Лоухском, Питкярантском и Сортавальском муниципальном районе.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".