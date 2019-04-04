В Карелии на треть выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В прошлом году в республике зафиксирован рост числа заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщили в управлении труда и занятости региона.

В Карелии наблюдается тенденция к росту числа новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщают в управлении.

Так, за 2018 год выявлено 236 ВИЧ-инфицированных жителей республики. Заболеваемость за 2018 год составила почти на 35 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Специалисты связывают рост заболеваемости с увеличением диагностических мероприятий, считают представители региональной власти.

"В Управлении труда и занятости Карелии разработан и действует план по профилактике СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации работников. Среди работников проводятся разъяснительные мероприятия, инициировано включение положений по профилактике ВИЧ/СПИДа в региональные отраслевые соглашения и коллективные договоры. Добавим, лечение ВИЧ-инфекции для граждан РФ бесплатное. Пациенты обеспечиваются антиретровирусными препаратами за счёт федерального и регионального бюджетов", - сообщили в управлении.

Акцию "Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах" с применением метода экспресс- тестирования на ВИЧ-инфекцию можно провести на предприятии и в организации любой формы собственности, обратившись в Центр СПИД Республиканской инфекционной больницы. Тестирование бесплатное, как и выезд специалистов на предприятие.