В Карелии на треть выросло число попыток дать взятку

Взяткодатели в Карелии за 10 месяцев 2021 года попытались 20 раз преступить закон — на 33,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в прокуратуре Карелии.

По сравнению с 2021 годом, в Карелии на 33,3% выросло число зарегистрированных случаев дачи взятки (20 по отношению к 15). Количество фактов посредничества во взяточничестве также больше значения аналогичного периода прошлого года (4 по отношению к 1). Также отмечается рост на 21,9% количества преступлений коррупционной направленности.

В то же время, в республике снизилось на 5,9% (с 17 до 16) число фактов получения взятки.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,5% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 416 преступлений данной категории (в прошлом году — 406).

Ущерб от преступлений составил 642 миллионов 267 тысяч рублей, что на 13,9% больше аналогичного показателя прошлого года.