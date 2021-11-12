890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Еще одну улицу в Петрозаводске затопило из-за аварии на сетях (ФОТОФАКТ) 19
Сегодня 09:44
Суд Петрозаводска прекратил уголовное дело в отношении врача БСМП, выписавшего два поддельных рецепта на психотропные вещества 6
Сегодня 10:30
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 6
Сегодня 15:09
За сутки в Карелии коронавирус унес жизни пяти человек 1
Сегодня 09:31

В Карелии набирают стрессоустойчивых волонтеров для Чемпионата мира по зимнему плаванию

Новости. Общество
18:20, 14 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Помощь 70 добровольцев понадобится во время проведения Чемпионата мира по зимнему плаванию, который пройдет весной в Петрозаводске.

С 21 по 27 марта в столице Карелии, в акватории Онежского озера, пройдет Чемпионат мира по зимнему плаванию. 70 добровольцев помогут в организации состязания. Волонтеров ждут на площадке проведения, в центре аккредитации и информирования, в качестве переводчиков и аниматоров, в наградной и технической группах, сообщили в правительстве Карелии.

«Чемпионат мира — это признание высших организационных возможностей проведения соревнований. Петрозаводск обладает отличной инфраструктурой, чтобы это доказать. Уже сейчас принять участие в соревнованиях готов 151 спортсмен из 18 стран мира, среди которых Австралия, Чили, Египет, США, страны Европы и Россия. Безусловно, без помощи добровольцев не обойтись», — рассказал Игорь Лукин, организатор соревнований, главный тренер сборной России по зимнему плаванию.

До 20 января у жителей республики от 16 лет и старше есть возможность подать заявку, чтобы присоединиться к команде волонтеров и помочь в проведении крупного мирового события. Для участия кандидаты должны обладать навыками общения и стрессоустойчивостью, уметь работать в команде. Знание английского языка будет плюсом (для некоторых позиций требуется уровень владения языком не ниже B2). Регистрация по ссылке: https://dobro.ru/event/10117728.

Ранее Петрозаводск уже дважды принимал крупные соревнования по зимнему плаванию: в 2019 году Этап кубка мира, в 2021 году — Открытый чемпионат России. В сентябре этого года спортивное событие приняло участие в конкурсе Ресурсного центра добровольчества на реализацию добровольческой программы, где стало победителем на предоставление полного комплекса работы по набору кандидатов в волонтеры, отбору, подготовке и управлению добровольцами на событии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2021-12-14 18:54:50
Да эти волонтёры, карельские моржи, сами дадут фору любому заграничному пловцу. Их нужно задействовать в чемпионате в другом качестве, а не обслуги.
горский еврей
2021-12-14 18:31:48
Знают где набирать самых стрессоустойчивых. Где же как не Карелии. 70
моржей запросто наберётся. Какое может быть преимущество у пловцов из Чили, или Австралии, только английский язык, ну скорость может быть на начальном этапе. А как насчёт длительного пребывания в ледяной воде или купание в проруби на крещение. Такое они проходят на своих тренировках. Удачи в заплыве.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах
08.12.2021, 09:11
QR-коды, которые раскололи общество

Аналитика

Сегодня 15:09
Обществоведение
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 6
Власти Карелии намерены построить автомобильную дорогу на одном из самых живописных участков городских лесов Петрозаводска.
«Помогать и погонять» 2
Сегодня 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
Сегодня 13:22
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
10.12.2021 15:57
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»