В Карелии набирают стрессоустойчивых волонтеров для Чемпионата мира по зимнему плаванию

Помощь 70 добровольцев понадобится во время проведения Чемпионата мира по зимнему плаванию, который пройдет весной в Петрозаводске.

С 21 по 27 марта в столице Карелии, в акватории Онежского озера, пройдет Чемпионат мира по зимнему плаванию. 70 добровольцев помогут в организации состязания. Волонтеров ждут на площадке проведения, в центре аккредитации и информирования, в качестве переводчиков и аниматоров, в наградной и технической группах, сообщили в правительстве Карелии.

«Чемпионат мира — это признание высших организационных возможностей проведения соревнований. Петрозаводск обладает отличной инфраструктурой, чтобы это доказать. Уже сейчас принять участие в соревнованиях готов 151 спортсмен из 18 стран мира, среди которых Австралия, Чили, Египет, США, страны Европы и Россия. Безусловно, без помощи добровольцев не обойтись», — рассказал Игорь Лукин, организатор соревнований, главный тренер сборной России по зимнему плаванию.

До 20 января у жителей республики от 16 лет и старше есть возможность подать заявку, чтобы присоединиться к команде волонтеров и помочь в проведении крупного мирового события. Для участия кандидаты должны обладать навыками общения и стрессоустойчивостью, уметь работать в команде. Знание английского языка будет плюсом (для некоторых позиций требуется уровень владения языком не ниже B2). Регистрация по ссылке: https://dobro.ru/event/10117728.

Ранее Петрозаводск уже дважды принимал крупные соревнования по зимнему плаванию: в 2019 году Этап кубка мира, в 2021 году — Открытый чемпионат России. В сентябре этого года спортивное событие приняло участие в конкурсе Ресурсного центра добровольчества на реализацию добровольческой программы, где стало победителем на предоставление полного комплекса работы по набору кандидатов в волонтеры, отбору, подготовке и управлению добровольцами на событии.