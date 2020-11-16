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В Карелии набирают волонтеров для доставки лекарств пожилым жителям

Новости. Общество
18:20, 17 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Карельский центр развития добровольчества приглашает в свои ряды волонтеров, сообщили в администрации Петрозаводска.

Оказать помощь в доставке лекарств пожилым людям могут жители Карелии в возрасте от 18 до 50 лет.

Сегодня в Карелии начинает работу штаб экстренной помощи пожилым людям "Мы вместе". Оператором подготовки волонтеров является Карельский центр развития добровольчества.

В сложный эпидемиологический период, когда люди старшего возраста нуждаются в доставке лекарств, а медикам необходимо добираться на работу, помощь добровольцев очень востребована.

Центр приглашает в свои ряды волонтеров, соответствующих определенным требованиям. Так, в качестве помощников ждут людей в возрасте от 18 лет (желательно - старше 24) и до 50 лет.

Тех, кто проживает совместно с пожилыми людьми (страше 65 лет), просят воздержаться от работы в штабе экстренной помощи. Всем активистам операторы программы готовы предоставить другие добровольческие вакансии.

Для того, чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на портале Добро.ру, а затем пройти онлайн-обучение по основам волонтерства и оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации.

С более подробной информацией о работе штаба можно ознакомиться на странице регионального оператора программы в социальной сети.

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Комментарии

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nae
2020-11-17 18:47:58
В мире, где деньги являются мерилом всего, прибыль - это кумир, а умение "делать деньги" качество, достойное подражания, призыв к волонтерству воспринимается как особенно циничное и глумливое желание воспользоваться теми, кто готов потрудиться просто так.
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