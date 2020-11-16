В Карелии набирают волонтеров для доставки лекарств пожилым жителям

Карельский центр развития добровольчества приглашает в свои ряды волонтеров, сообщили в администрации Петрозаводска.

Оказать помощь в доставке лекарств пожилым людям могут жители Карелии в возрасте от 18 до 50 лет.

Сегодня в Карелии начинает работу штаб экстренной помощи пожилым людям "Мы вместе". Оператором подготовки волонтеров является Карельский центр развития добровольчества.

В сложный эпидемиологический период, когда люди старшего возраста нуждаются в доставке лекарств, а медикам необходимо добираться на работу, помощь добровольцев очень востребована.

Центр приглашает в свои ряды волонтеров, соответствующих определенным требованиям. Так, в качестве помощников ждут людей в возрасте от 18 лет (желательно - старше 24) и до 50 лет.

Тех, кто проживает совместно с пожилыми людьми (страше 65 лет), просят воздержаться от работы в штабе экстренной помощи. Всем активистам операторы программы готовы предоставить другие добровольческие вакансии.

Для того, чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на портале Добро.ру, а затем пройти онлайн-обучение по основам волонтерства и оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации.

С более подробной информацией о работе штаба можно ознакомиться на странице регионального оператора программы в социальной сети.