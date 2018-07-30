В Карелии наблюдается острый дефицит кадров для работы в лесной отрасли

На Национальном лесном форуме обсудили проблемы лесоустройства и кадрового дефицита в Карелии и других регионах России.

Национальный лесной форум начал работу в Карелии 29 июля. Участники форума - депутаты Госдумы, предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и деревообработкой, сборщики и переработчики дикоросов, охотпользователи, недропользователи, добровольные пожарные дружины, экологи, волонтеры, представители федеральной, региональной и муниципальной власти, общественных организаций.

В понедельник, 30 июля, на одной из площадок лесного форума обсуждались вопросы эффективности государственного управления лесами и защита лесов. Одними из самых проблемных вопросов участники отметили кадровый дефицит и проблемы лесоустройства.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергея Шарлаева, в республике 14,9 млн га лесов, из которых 14,5 млн га – земли лесного фонда.

"Я не знаю, как в других субъектах, но для нас, для Карелии очень важна кадровая политика. У нас очень возрастной состав работников лесного хозяйства. Молодежь сегодня из-за отсутствия поддержки социальной, финансовой не идет (в лесную отрасль). Для того, чтобы нам омолодить кадры, необходимо решать кадровую политику за счет поднятия престижа, мер социальной поддержки, повышения заработной платы", - сказал Шарлаев.

Между тем, как отметил заместитель начальника департамента лесного хозяйства СЗФО Филипп Мартыненко, в округе процент освоения расчетной лесосеки за последние 3 года превысил 40%. Наибольший процент использования лесосеки приходится на долю Карелии (59%), Вологодской области (53%) и Ленобласти (50%). По доходам от использования лесов, добавил Мартыненко, регионы Северо-Запада занимают первые места среди федеральных округов. Только в 2017 году в бюджеты было перечислено 84 млрд рублей, что составило 25% от всех платежей в России. В то же время Мартыненко рассказал и о средних зарплатах в отрасли. В 2017 году она составила 25,8 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты – в Вологодской области (30,3 тысячи рублей), минимальные – в Новгородской области (19,1 тысячи рублей).

На проблемах лесоустройства подробно остановился заместитель директора филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Кареллеспроект" Владимир Голубев.

"Лесоустройство – самая больная тема и достигла уже критической грани. Финансирование лесоустройства возобновилось в Карелии с 2012 года. Все производится за счет субвенций из федерального бюджета. Всего было выделено за этот период почти 83 млн рублей. Размер финансирования не покрывает затрат на лесоустройство… Главная проблема на сегодняшний день – это кадры. Даже если будет резкое увеличение финансирования со стороны государства, то дефицит кадров ликвидировать нам будет сложно. На сегодняшний день по стране квалифицированных и дееспособных инженеров-таксаторов не более 500 человек. В нашем филиале на сегодняшний день девять человек инженеров, из которых четверо – пенсионеры, в том числе и я", - сказал Голубев.

В качестве решения названных проблем он предложил повысить статус и престижность оценщиков лесного имущества за счет достойной зарплаты, социальных привилегий и государственных гарантий. А средства на лесоустройство выделять из федерального и регионального бюджетов плюс привлекать средства арендаторов лесов.