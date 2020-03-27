В Карелии начали поджигать сухую траву

За последние две недели на землях сельхозназначения произошло 9 поджогов сухой травы, сообщили в Минприроды Карелии.

Установлены факты сжигания порубочных остатков на делянках. Сельхозпалы зарегистрированы в Пряжинском, Суоярвском, Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском и Сортавальском районах.



Работники лесничеств выезжают на место по каждому факту возгорания, чтобы установить переход огня на земли лесного фонда. Ни одного лесного пожара на 1 апреля не зарегистрировано.



За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 млн рублей, а также уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 3 млн рублей или лишения свободы на срок до 10 лет.



В результате проверок по фактам невыполнения указанных требований в адрес собственников земельных участков направлено 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.



Несмотря на введение режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, проверки в районах будут продолжены.



Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить о нем по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны Карелии 8(814-2)55-55-80 (звонок бесплатный).

Напомним, мусор начали поджигать в Петрозаводске.